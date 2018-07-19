Индийское чудо света Тадж-Махал может исчезнуть навсегда

Всемирно известную гробницу Тадж Махал могут снести. Индийский Верховный суд вынес предупреждение местным властям. Об этом сообщает "Travel ask".

Фото: REX/Shutterstock

Чиновников также обвинили в том, что они забросили памятник архитектуры. Тадж Махалу не уделяют должного внимания, за его состоянием никто не следит, поэтому сейчас величественное здание потеряло былую красоту.

Суд считает, что белому мрамору мавзолея нанесен непоправимый ущерб. Из-за деятельности промышленных предприятий и отсутствия ухода за зданием, некогда белоснежные стены превратились в коричневые, желтые и зеленые.

"Или мы закрываем Тадж-Махал, или уничтожаем, или вы его реставрируете", - такой ультиматум поставили судьи властям штата Уттар-Прадеш.

Чтобы избежать сноса памятника архитектуры, реставрацией объекта займется команда из Индийского технического университета. План работ разработают в ближайшие несколько месяцев.

Читайте также:

Тадж-Махалу грозит генеральная "чистка"

Одно из чудес света Тадж-Махал может скоро обрушиться