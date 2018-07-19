Новый закон Израиля положил конец демократии в стране

Парламент Израильского государства принял закон, согласно которому Израиль отныне — еврейское государство. Среди прочих моментов, в законопроекте говорится о понижении статуса арабского языка, а ведь он долгое время был одним из официальных в стране.
Арабские представители в израильском парламенте возмутились и осудили данный закон, но премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отозвался о нем положительно, заявив, что он обеспечит новый виток развития Израильского государства.
В законе, в частности, указывается на то, что Израиль — историческая родина еврейского народа, который обладает исключительным правом на самоидентификацию на данных территориях.
Стоит отметить, что принятие закона вызвало бурное обсуждение в израильском правительстве — дебаты продолжались почти десять часов кряду. Все дело в том, что арабы, которых в крохотном Израиле проживает несколько миллионов, считают себя на территории этого государства угнетенными и обделенными в правах. Так, в частности, арабы жалуются на то, что правительство тратит меньше на социальные нужды их общин, и из-за этого арабы чувствуют себя в Израиле людьми второго сорта.
Так, неправительственная организация "Адала", защищающая права арабского населения, назвала новый вектор израильской политики расистским, а сам закон — искусственным насаждением этнического превосходства евреев над арабами.
Читайте также:
"Израиль — страна оптимистов…" | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.