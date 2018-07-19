Новый закон Израиля положил конец демократии в стране

Парламент Израильского государства принял закон, согласно которому Израиль отныне — еврейское государство. Среди прочих моментов, в законопроекте говорится о понижении статуса арабского языка, а ведь он долгое время был одним из официальных в стране.

Фото: википедия

Арабские представители в израильском парламенте возмутились и осудили данный закон, но премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отозвался о нем положительно, заявив, что он обеспечит новый виток развития Израильского государства.

В законе, в частности, указывается на то, что Израиль — историческая родина еврейского народа, который обладает исключительным правом на самоидентификацию на данных территориях.

Стоит отметить, что принятие закона вызвало бурное обсуждение в израильском правительстве — дебаты продолжались почти десять часов кряду. Все дело в том, что арабы, которых в крохотном Израиле проживает несколько миллионов, считают себя на территории этого государства угнетенными и обделенными в правах. Так, в частности, арабы жалуются на то, что правительство тратит меньше на социальные нужды их общин, и из-за этого арабы чувствуют себя в Израиле людьми второго сорта.

Так, неправительственная организация "Адала", защищающая права арабского населения, назвала новый вектор израильской политики расистским, а сам закон — искусственным насаждением этнического превосходства евреев над арабами.

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