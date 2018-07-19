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Источник Правда.Ру

Скоро станут известны "хозяева" Новичка: полиция вычислила отравителей Скрипалей

Мир

Английским полицейским в ближайшем будущем станут известны имена отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что это банда из 6 человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники, знакомый с ходом дела. 

Скоро станут известны "хозяева" Новичка: полиция вычислила отравителей Скрипалей. 389748.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Сотрудники Скотленд-ярда смогли установить личности тех, кто якобы устроил покушение на Скрипалей с применением отравляющего вещества "Новичок". В этом следователям помогли записи с камер наблюдения. Также были проверены данные всех граждан, которые приехали в Великобританию во время, когда было совершено отравление. 

Собеседник издания утверждает, что сотрудники полиции уверены - предполагаемые преступники были родом из России. 

Ранее сообщалось, что в операции по отравлению Сергея и юлии Скрипалей участвовала группа из шести человек, во главе которой стояла женщина. 

"Правда.Ру" писала, издание Daily Mirror сообщило о том, что Юлию Скрипаль отравили в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов. Деньги якобы получены после продажи дома в Британии.

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Темы Россия Новичок отравление дело Скрипалей Великобритания
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