Скоро станут известны "хозяева" Новичка: полиция вычислила отравителей Скрипалей

Английским полицейским в ближайшем будущем станут известны имена отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что это банда из 6 человек. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственные источники, знакомый с ходом дела.
Сотрудники Скотленд-ярда смогли установить личности тех, кто якобы устроил покушение на Скрипалей с применением отравляющего вещества "Новичок". В этом следователям помогли записи с камер наблюдения. Также были проверены данные всех граждан, которые приехали в Великобританию во время, когда было совершено отравление.
Собеседник издания утверждает, что сотрудники полиции уверены - предполагаемые преступники были родом из России.
Ранее сообщалось, что в операции по отравлению Сергея и юлии Скрипалей участвовала группа из шести человек, во главе которой стояла женщина.
"Правда.Ру" писала, издание Daily Mirror сообщило о том, что Юлию Скрипаль отравили в Солсбери "спустя несколько дней" после получения доступа к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов. Деньги якобы получены после продажи дома в Британии.
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