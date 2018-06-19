В Вашингтоне рассказали о переговорах с Россией по договору, из которого США хотят выйти

В последнее время между Москвой и Вашингтоном наблюдаются прения вокруг выполнения этого самого договора 1987 года. Стороны обвиняют друг друга в нарушениях договоренности. При этом, отметим, что Кремль желает оставить все как есть и не разрывать международного договора. Такого стремления за Вашингтоном не наблюдается.
Так, несколько лет назад Соединенные Штаты Америки обвинили Российскую Федерацию в разработке ракеты, радиус действия которой достигает 6 тысяч километров. Тогда говорили, что речь идет о российской ракете 9М729. Но официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что данная ракета всецело и полностью удовлетворяет нормы, указанные в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сам же российский министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил американских партнеров в том, что они сами привыкли трактовать договорные обязательства так, как им это выгодно — наверное, поэтому, подобное они по привычке приписываю и другим государствам.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Интерес Саудовской Аравии к разработке ядерного оружия возник еще в 1970-е годы, когда королевство узнало о ядерных разработках в Израиле и Индии.