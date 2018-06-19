Робби Уильямс оправдывается за показанный "средний палец" на открытии ЧМ-2018

Артист, выступавший на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018, рассказал в эфире утреннего шоу в Британии, почему он показал неприличный жест в камеру.

Ответ оказался прост. "Средний палец" Уильямса - это не эпатажная выходка певца, которую он сделал, чтобы кого-то оскорбить. Так артист хотел показать, что осталась всего одна минута до матча.

"Я был под большим давлением. Потому что оставалась минута, и я не знал, справлюсь ли я за полминуты. Поэтому я всего лишь отсчитал минуту", - оправдался Уильямс.

Также артист рассказал, что организаторы перед церемонией попросили выполнить два условия: спеть чисто и попасть в ноты и не упасть во время проходки по декорациям. С этим певец справился на "отлично".

Ранее "Правда.Ру" писала, во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу британский певец Робби Уильямс показал неприличный жест прямо в камеру.

В последнее время на родине певца подозревали в сотрудничестве с Путиным. За это "желтая" пресса поливала артиста грязью. Когда Уильямс все же выступил в Москве, это стало информационной бомбой для прессы Великобритании.