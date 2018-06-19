Крепче стали: Россия вводит ответные пошлины на товары США

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объявил о скором введении Россией пошлин на импорт из Америки в ответ на подобные действия американской стороны в отношении российских стали и алюминия.

Он напомнил, что США на сегодняшний день, введя дополнительное обложение на ввоз стали и алюминия, в компенсации потерь России отказывают. По этой причине Россия использует свои права по ВТО и предпринимает такие шаги.

Он сказал, что это случится в ближайшее время и коснется тех товаров, которым есть аналог на российском рынке.

Как ранее писала "Правда.Ру", российское правительство направило в ВТО документы о возможности введения пошлины в размере 537,6 миллиарда долларов.

Всемирная торговая организация отмечает, что действия США являются незаконными, так как противоречат предписаниям не вводить дополнительных пошлин и демпинговых мер. Такое поведение США является грубым нарушением правил, установленных ВТО, хотя Вашингтон это, судя по всему, не сильно тревожит.

Стоит отметить, что похожая ситуация не так давно складывалась между Вашингтоном и Пекином. Тогда США начали целую торговую войну, из которой победителем, впрочем, вышел Китай. По итогам противостояния американскому правительству пришлось договариваться и идти КНР на уступки, отменяя свои же введенные ранее ограничения.

Между тем "Правда.Ру" поговорила с президентом Союза предпринимателей и арендаторов России Андреем Буничем о том, как обстоят у России дела с пошлинами на товары из США на сегодняшний день. Подробнее — в тексте в интервью.

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