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Иран отказался от каких-либо переговоров с Трампом

Мир

Власти Ирана заявили, что не будут вести переговоры с переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Иран отказался от каких-либо переговоров с Трампом. 388355.jpeg

Официальный представитель правительства Ирана Мохаммад Багер Нобахт заявил агентству Fars, что "нет никакой логики в переговорах с таким человеком". 

Нобахт также добавил, что заявление представителя правительства было сделано в ответ на письмо с просьбой начать переговоры с США по ряду вопросов, которое написал руководству страны ряд иранских политиков реформаторского толка.

По его словам, "тот, кто нарушил прежние обязательства, не заслуживает доверия". Он добавил, что "теперь нет оснований для диалога с таким человеком, но в то же время Иран ведет переговоры с европейскими странами".

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Объясняя это решение, Трамп отметил, что Иран уже находится на пороге создания ядерного оружия, поэтому взятые им на себя в рамках соглашения обязательства становятся бесполезными.

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Темы иран дональд трамп
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