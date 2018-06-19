Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России

Российский взнос в бюджет Совета Европы планирует обсудить генсек организации Турбьерн Ягланд во время визита в столицу РФ. Этот вопрос ключевой в отношении сторон.
Готовящаяся поездка состоится на фоне диалога, изменившегося за последние годы в худшую сторону. Поводом послужила реакция Страсбурга на крымскую ситуацию — парламентариев из РФ лишили права голоса и некоторых иных прав. Российская сторона много раз предлагала варианты выхода из кризиса. Одним из них было закрепление в регламенте недопустимости ввода санкций к национальным делегациям.
Год назад, когда Москву так и не услышали, она предупредила, что не будет перечислять взнос полностью, пока полномочия ее представителей не восстановят.
Весной ПАСЕ призналась, что этого взноса испытывает трудности. Через месяц Ягланд заговорил о санкциях в отношении РФ.
Читайте также:
Россия может покинуть Совет Европы из-за финансовых причин
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Как разрушить империю американского однополярного мира? Как США захватили Польшу? Почему колониальная администрация Польши подставляет ее под ответный ядерный удар в угоду заокеанских хозяев? И удастся ли им там отсидеться? На эти темы говорили в авторской передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.