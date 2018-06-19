Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России

Российский взнос в бюджет Совета Европы планирует обсудить генсек организации Турбьерн Ягланд во время визита в столицу РФ. Этот вопрос ключевой в отношении сторон.



"Совет Европы не стоит на ногах": Президент ПАСЕ хочет наладить отношения с Россией

Готовящаяся поездка состоится на фоне диалога, изменившегося за последние годы в худшую сторону. Поводом послужила реакция Страсбурга на крымскую ситуацию — парламентариев из РФ лишили права голоса и некоторых иных прав. Российская сторона много раз предлагала варианты выхода из кризиса. Одним из них было закрепление в регламенте недопустимости ввода санкций к национальным делегациям.

Год назад, когда Москву так и не услышали, она предупредила, что не будет перечислять взнос полностью, пока полномочия ее представителей не восстановят.

Весной ПАСЕ призналась, что этого взноса испытывает трудности. Через месяц Ягланд заговорил о санкциях в отношении РФ.

Читайте также:

Россия может покинуть Совет Европы из-за финансовых причин

Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты