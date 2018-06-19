ОБСЕ: ситуация в Донбассе сейчас крайне взрывоопасна

Глава миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что ситуация в Донбассе - самая напряженная с начала года.
По его словам, украинские силовики, и ополченцы непризнанных ДНР и ЛНР нарушают режим прекращения огня и другие договоренности. Стороны не соблюдают минские соглашения о противоминной деятельности и нанося удары, в том числе реактивными системами залпового огня, по жилым районам.
Хуг также добавил, что эскалация напряженности в Донбассе наблюдается с мая, а по сравнению с предыдущей неделей число нарушений режима прекращения огня на этой увеличилось сразу на 70%.
Хуг уверен, что так конфликт и будет развиваться до тех пор, пока его стороны не выполнят ключевые пункты договоренностей, которых сами же, казалось бы, и достигли.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутаты Украины внесли в Верховную Раду законопроект об ответственности жителей Донбасса за "коллаборационизм".
Как сообщила "Радио Свобода" глава общественной организации "Пространство возможностей" Ирина Лоюк, депутат Антон Геращенко внес это предложение в Раду.
По ее словам, этот законопроект готовился достаточно долго, с изучением иностранной практики построения отношений с коллаборационистами в других странах.
Лоюк подчеркнула, что сегодня нельзя "внести изменения относительно тех людей, которые уже совершили криминальные преступления. Мы можем использовать только те статьи, которые есть, это - государственная измена или террористическая деятельность".
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