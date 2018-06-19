В НАТО заявили об опасности раздора между США и Европой

В НАТО заявили, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выспутил с заявлением, что существуют "реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение Ирана".

Как пишет The Guardian эти разногласия реальны и не могут исчезнуть сразу.

Столтенберг отметил, что нигде "не высечено на камне", что "трансатлантический договор всегда будет процветать", однако это не означает, что разрыв неизбежен.

Таким образом, США усиливают приверженность безопасности Европы, а с момента вступления Дональда Трампа в должность президента американская сторона увеличила финансирование своего присутствия в Европе на 40%.

"Правда.Ру" ранее писала, что в конце прошлого года в американском министерстве обороны подготовили доклад "Ядерный обзор" (Nuclear Posture Review Report) с изложением взглядов политического и военного руководства страны на ядерную политику на ближайшие 20 лет.

В нем говорится, что ядерное оружие США призвано не допустить нападения на Соединенные Штаты, их союзников и партнеров и защитить жизненные интересы этих стран. Таким образом, США намерены применять ядерное оружие первыми, когда и где это им выгодно, и никакого нераспространения уж точно не преследуют.

По мнению экспертов, США могут вести ограниченную ядерную войну (с контрсиловым нацеливанием) против одного или двух соперников, которая не привела бы к разрушению экономики Соединенных Штатов.

Американская программа быстрого глобального удара предусматривает создание 32 тысяч высокоточных крылатых ракет. Против такой концепции надёжной защиты пока не выработано нигде.

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