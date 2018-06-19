Экс-резидент ЦРУ в Москве рассказал, как Россия подрывает веру американцев в себя

В последние годы отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки изрядно накалились. Но по мнению бывшего сотрудника ЦРУ Дэниэля Хоффмана, все может быть гораздо хуже. По мнению Хоффмана, глава России намеренно сеет раздор в США, пытаясь доказать, что американский лидер якобы связан с Москвой.
Дэниэль Хоффман напомнил, что большую часть 20 века две сверхдержавы находились в состоянии конфронтации, но ситуация на сегодняшний день ничем не легче той, что была во времена Холодной войны. Хоффман заявил о своей уверенности в том, что президент РФ специально создает или намерен создавать видимость того, что Дональд Трамп сотрудничает с русскими.
По мнению Хоффмана, такие хитрые действия Путина связаны с тем, что он бывший агент КГБ. По убеждению бывшего сотрудника ЦРУ, слухи о том, что Трамп может быть связан с Кремлем, всерьез угрожают вере американцев в своего лидера и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки в целом.
Вспомнил Хоффман и о встрече Дональда Трампа с адвокатом Натальей Весельницкой. Речь идет о тайной встрече последней с представителями будущего президента США в Трамп-тауэр. На том собрании обсуждался имеющийся у сторонников Трампа компромат на Хиллари Клинтон. Хоффман заявил, что все узнали об этой встрече далеко не случайно. По мнению Хоффмана, Путин захотел, чтобы все узнали о том, что эта встреча состоялась, и российская разведка сделала для этого все возможное.
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
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В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
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