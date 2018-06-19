В "Фейсбуке" нашли тайный аккаунт Порошенко под ником "Петр Лев"

Оказывается, президент Украины Петр Порошенко на протяжении четырех с половиной лет инкогнито вел страничку в "Фейсбуке" под псевдонимом Peter Lions. Тайгу раскрыл журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Он добавил, что на аватарке главы Украины был изображен рисованный Питер Пен. "Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека", — рассказал Александр Дубинский.

Журналист уточнил, что на Порошенко на этой виртуальной странице были подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов семьи.

После того, как Дубинский обнародовал факт публикации скринов личной страницы Порошенко в "Фейсбуке", тот удалил его из друзей и "зачистил" многие посты. По мнению Дубинского, последнее — очевидное доказательство того, что история правдива.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", президент Украины Петр Порошенко обозначил, что считает своей главной миссией на посту руководителя государства. По его словам, он обязан завершить вывод страны из "смертельно опасной зоны тяготения" к Российской империи. Порошенко объявил об этом во время церемонии памяти жертв политических репрессий. По его словам, Украина сейчас проводит политику восстановления национальной памяти украинского народа. Порошенко добавил, что будет продолжать эту работу столько, "сколько даст силы Господь Бог" и украинский народ.

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