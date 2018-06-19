В Мальме умер третий пострадавший при стрельбе возле интернет-кафе

В больнице шведского города Мальме скончался мужчина, получивший ранения в результате стрельбы.

Фото: REX/Shutterstock

По данным правоохранительных органов, ему было 20 лет. До этого умерли 18-летний и 29-летний пострадавшие.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 18 июня неизвестный преступник открыл стрельбу из автомобиля по людям, которые находились возле интернет-кафе.

Полиция отмечает, что пострадали 6 человек. Мотивы стрелявших неизвестны, сообщений о задержанных пока нет. Но известно, что все пострадавшие хорошо известны в криминальной среде.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что весной 2017 года в районе Елисейских полей в Париже произошла перестрелка. Один полицейский погиб, еще один был ранен. В соцсетях сообщается, что стрелок кричал "Аллах акбар", но полиция просила сразу не делать скоропалительных выводов и не подтверждала, но и не опровергала версию о теракте.

Читайте больше:

После стрельбы в Париже кандидаты в президенты сворачивают избирательные кампании

Правда.Ру

Стрельба в Мальме: ранены четыре человека