В Мальме умер третий пострадавший при стрельбе возле интернет-кафе

В больнице шведского города Мальме скончался мужчина, получивший ранения в результате стрельбы.
По данным правоохранительных органов, ему было 20 лет. До этого умерли 18-летний и 29-летний пострадавшие.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что 18 июня неизвестный преступник открыл стрельбу из автомобиля по людям, которые находились возле интернет-кафе.
Полиция отмечает, что пострадали 6 человек. Мотивы стрелявших неизвестны, сообщений о задержанных пока нет. Но известно, что все пострадавшие хорошо известны в криминальной среде.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что весной 2017 года в районе Елисейских полей в Париже произошла перестрелка. Один полицейский погиб, еще один был ранен. В соцсетях сообщается, что стрелок кричал "Аллах акбар", но полиция просила сразу не делать скоропалительных выводов и не подтверждала, но и не опровергала версию о теракте.
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