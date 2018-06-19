США тренируют армию, которой не должно быть

Глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что его страна не намерена прекращать совместные боевые учения с Соединенными Штатами Америки. По его словам, данный вопрос уже согласован с американским правительством.

Фото: REX/Shutterstock

Ицунори Онодэра сообщил, что все нюансы и детали предстоящих учений обговорены с главой Пентагона Джеймсом Мэтисом.

Стоит отметить, что на территории Страны восходящего солнца находится целый ряд американских военных баз. В случае возникновения на территории Корейского полуострова чрезвычайной ситуации, вооруженные силы Америки имеют право воспользоваться этими базами даже без разрешения японского правительства. Интересно, что содержание этих самых военных баз чуть ли не всецело лежит на Токио. Лишь недавно Вашингтон дал свое согласие на снижение японской доли расходов на жизнеобеспечение баз. Также между Соединенными Штатами Америки и Японией существует договоренность, что американские военные корабли могут беспрепятственно входить в воды, принадлежащие Японии.

Интересно, что действия японского правительства противоречат Конституции собственного государства. В частности, главе "Отказ от войны", которая гласит, что "японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров". "Правда.Ру" писала о том, что в последние десятилетия японцы лишь наращивают свою военную мощь. Армия, которой в принципе не должно быть, носит звучное название "Силы самообороны".

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook