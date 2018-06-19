Минобороны создаст "морскую полицию" против буянов и провокаторов

Военные России создадут подразделения армейской полиции на кораблях и судах ВМФ, которые будут поддерживать правопорядок в дальних походах и следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту.

Фото: mil.ru

Таким образом военные намерены бороться с провокациями в заграничных водах.

Как сообщили в Главкомате ВМФ, морские "красные береты" уже несут службу на Северном флоте. Такое подразделение уже есть на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".

Как пишет Известия, в Минобороны РФ активно отрабатывают использование военной полиции в случае нештатных ситуаций. Налаживается взаимодействие с армейскими, флотскими и правоохранительными структурами.

Планируется, что присутствие правоохранителей на кораблях и судах ВМФ должно гарантировать, что любое нарушение порядка будет устранено максимально профессионально. Их реакция на инциденты поможет избежать скандалов в иностранных портах.

Издание отмечает, что морская военная полиция есть во многих странах. В Германии это самостоятельный род войск, который решает ряд задач в интересах ВМС. А в Испании подобные подразделения поддерживают порядок в соединениях морской пехоты и на территории баз ВМФ.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что представитель Главштаба ВМФ РФ заявлял, что на борту положенного по контракту России военного корабля "Мистраль" находятся морские пехотинцы, офицеры и матросы Тихоокеанского и Балтийского флота, выполняюшие исключительно надзирательную роль военной полиции, поддерживающей порядок на борту и охраняя его от лишних проникновений.