В США расстрелян противник Трампа с пистолетом

В гольф-клубе клуба National Doral Golf Club, владельцем которого является Дональд Трамп, произошел неприятный инцидент.
Когда на часах уже перевалило далеко за полночь, тишину и покой заведения нарушили выстрелы. Неизвестный мужчина стрелял из пистолета в потолок и выкрикивал лозунги, критикующие политику президента США. Полиция предприняла попытки к обезвреживанию преступника. Во время перестрелки нападавший получил ранения и был отправлен в больницу для получения медицинской помощи.
По мнению начальника полиции Хуана Переса, 42-летний Дональд Одди (позднее полиции удалось установить его личность) хотел просто привлечь к себе внимание. Тем не менее, стражи порядка собираются проявить осторожность и произвести обыск у него дома, чтобы исключить наличие там взрывчатых веществ.
ФБР и полиция собираются расследовать дело со всей внимательностью, чтобы быть уверенными в отсутствии у Хуана Переса террористических намерений.
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