Опубликован страшный список причин крушения Boeing-737 на Кубе

Boeing 737 потерпел крушение на Кубе. Катастрофа, ставшая самой крупной в стране почти за 30 лет, произошла через минуту после взлета. Самолет, отправлявшийся во внутренний рейс, упал на поле, которое находится в 20 км от международного аэропорта Гаваны.

Из 110 человек, которые были на борту, спастись удалось троим. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Среди летевших лайнером 5 были иностранцами (двое из Аргентины), члены экипажа — родом из Мексики. Граждан России среди пассажиров зарегистрировано не было.

Лайнер был взят в аренду у авиакомпании из Мексики Global Air.

Спасатели пока не смогли обнаружить черные ящики, однако некоторые версии случившегося уже озвучиваются.

Свидетелям удалось заметить, что перед падением самолет начал разворот, видимо, пытался вернуться из-за обнаруженных неполадок. Во время этого маневра он задел линию электропередач.

Возможно, в произошедшем "повинен" сильный боковой ветер, которому летчики не успели грамотно противостоять.

Еще одна версия — тейлстрайк — касание хвостом самолета взлетно-посадочной полосы, при котором хвост повреждается.

В двигатель могла попасть стая птиц. И, конечно, нельзя забывать о человеческом факторе — в данном случае — о возможной ошибке пилота.

На Кубе объявлен двухдневный траур. Свои соболезнования кубинцам передали лидеры многих государств, включая и президента России Владимира Путина.

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