Объявлены самые кошмарные для военного вторжения страны

Cовременное оружие способно в краткие сроки нанести сокрушительные удары по намеченной цели, но нельзя сбрасывать со счетов и географические особенности того или иного региона, которые тоже могут повлиять на исход противостояния.



100 секунд: ДТП Швейцария. Клонирование мамонта

Издание Svenska Dagbladet (Швеция) составила список стран, насильственная попытка вступить на земли которых может привести к печальным последствиям. Среди них — Российская Федерация, а также — Новая Зеландия и Швейцария.

Газета предостерегает потенциальных агрессоров, живописуя российскую природу, которая, как и армия, стоит на страже своего Отечества. На этом "полотне" — и утаскивающие в свои глубины болота, и высокие горы, и способные преградить любой путь к отступлению бескрайние леса, и глубокие реки, и тундра, и прочие "прелести", которыми щедро одарена Россия-матушка.

Svenska Dagbladet предлагает также не забывать и о мощном опыте, накопленном российскими, а ранее и советскими военными силами государства в годы Второй мировой и прочих войн.

Что касается Швейцарии с ее немногочисленной (в 150 тысяч солдат) армией, у страны имеется серьезное географическое преимущество, с лихвой компенсирующее вопросы с недостаточной, на первый взгляд, военной силой. Альпийские горы окружают государство со всех сторон, и этого оказывается достаточно, чтобы жить спокойно на протяжении многих веков. В случае же, если кто-то решится попробовать завоевать их, четыре млн граждан, имеющих соответствующую подготовку на такой крайний случай, готовы присоединиться к профессиональной армии.

Логистический кошмар. Таким термином описывает издание идею попытаться напасть на островную Новую Зеландию. От Азии и большей части мира государство отделяют огромные пространства, достаточно сказать, что самый ближний материк находится на расстоянии, превышающем 1600 километров. Речь идет об Австралии. Соответственно, расположить здесь своих военных, а также обеспечить их необходимым, практически не представляется выполнимым.

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