Портам Латвии предрекли еще один мощный удар из России

Латвийские порты будут работать с транзитом российского зерна около пяти лет, отмечают местные СМИ.

Как пишет Dienas Bizness, в перспективе Латвия лишится нескольких миллионнов тонн российской сельхозпродукции, но для портовых терминалов это тоже серьезная потеря.

В прошлом году латвийские порты перевалили в общей сложности 4,23 млн тонн зерна и зернопродуктов. По мнению экспертов, российские порты в Прибалтике оставляют страны Балтики без российских грузов.

Напомним, в августе прошлого года на заседании латвийско-российской межправительственной комиссии Латвия призвала Россию продолжать использовать латвийские порты для перевозки грузов, несмотря на развитие собственных портов.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что антироссийские настроения, обострившиеся в последние месяцы на Западе, подталкивают Россию к сокращению зависимости от прибалтийских портов. Сегодня у РФ на Балтике есть Большой Санкт-Петербургский, Высоцкий и Приморский порты, активно строятся морские ворота в Усть-Луге. Как скоро РФ сможет отказаться от транзитных услуг Латвии, Литвы и Эстонии?

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