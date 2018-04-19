Глава МВФ рассказала о потрясениях, которые ждут мир

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выступила с заявлением, что торговые войны между США и Китаем разрушают доверие инвесторов.
Она также отметила, что такие вещи приводят к негативным последствиям для среднесрочного прогноза роста мирового ВВП.
Лагард, выступая на пресс-конференции в рамках Весенней встречи МВФ в Вашингтоне, пояснила, что "в вопросе изменений и угроз в мировой торговле какие-то модели уже сделаны, и реальное влияние на рост не очень заметно, если мы говорим о ВВП. Что более важно, очень сложно давать прогнозы на среднюю перспективу, которые имеют дело с разрушением доверия. Инвесторы не знают о сроках торговли. Не знают, как организовать цепочку поставок. Они неохотно будут инвестировать. Как я сказала раньше, мировой рост зависит от инвестиций".
Лагард добавила, что она приветствует объявление Китая о намерении сократить торговые барьеры и перейти к большей открытости рынка.
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Напомним, 2 апреля, в ответ на повышение Дональдом Трампом ввозных пошлин на ряд китайских товаров, прежде всего сталь и алюминий, Пекин санкционировал импорт 128 товаров из США, сообщило министерство финансов Китая. Среди прочих под санкции попали вино, свинина и фрукты. Сумма ответных мер оценивается в три миллиарда долларов, тогда как американских - в 60 миллиардов. Суммы явно несопоставимые, поэтому ждем продолжения китайских ответных мер, объем которых будет зависеть от амбиций Трампа.
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