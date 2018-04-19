МИД России: в Гуте найдены хлор и дымовые шашки из ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сирийские военные обнаружили в городе Дума контейнеры с хлором и дымовые шашки западного производства.

По ее словам, хлор произведен в Германии, а дымовые шашки сделаны в британском городе Солсбери, прославившемся после мартовского инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Захарова сообщила, что "сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором - самым страшным видом химического оружия - из Германии, а также дымовые шашки производства города - внимание! - Солсбери".

"Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", - заявила представитель МИД России.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

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