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Источник Правда.Ру

Почему Су-57 лучше F-22: взгляд из Китая

Мир

Китайские эксперты провели сравнительный анализ Су-57 и F-22. Вывод напрашивается любопытный. 

Почему Су-57 лучше F-22: взгляд из Китая. 386105.jpeg

По данным спутниковых снимков, российские военные действительно разворачивали ранее Су-57 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Несмотря на то, что Су-57 - истребитель пятого поколения, он не пользуется особыми привилегиями в эксплуатации и стоял, как другие самолеты, под открытым небом, отмечают аналитики. 

При этом F-22 часто ставят в ангар с кондиционером. Авторы задаются вопросом, действительно ли истребители пятого поколения технологии стелс США нужно хранить в ангаре с системой кондиционирования воздуха?

Изначально самолет F-22 стал первым типом американских стелс-самолетов, которые могут обслуживаться на передовой. Тем не менее, 50% времени технического обслуживания F-22 связано с эксплуатацией радиопоглощающего покрытия (но не все они должны выполняться в ангаре с кондиционером), что также приводит к тому, что по эксплуатационным издержкам данный самолет уступает традиционным истребителям.

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Темы F-22 Cу-57
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