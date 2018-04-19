В США рассказали, какие контрмеры России были бы наиболее неприятны

Власти США рассчитывают, что Россия не будет вводить контрсанкции в области ядерного нераспространения.

Как пояснил постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, Россия и США имеют много общих интересов, однако введение Москвой ответных мер не будет способствовать налаживанию диалога между странами.

"Россия заявила, что готова к диалогу и созданию условия для улучшения отношений. В данный момент этому не будет способствовать введение в отношении нас санкций. Это от них (РФ) зависит. Если они хотят улучшит отношения, они должны это показать. Я надеюсь, что они решат, что все же заинтересованы в диалоге", - цитируют СМИ слова постпреда США.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

Это может касаться и действующих торговых соглашений, пояснил Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

Напомним, США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников.

Отметим, что на торгах в РФ и за рубежом произошло обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков.

Таким образом, в Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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