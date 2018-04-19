Группа европейских астрономов пришла к выводу, что метеорит Аль-Махата ас-Ситта был частью разрушенной протопланеты.
Исследователи из Германии, Франции и Швейцарии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта. Напомним, в октябре 2008 года на севере Судана в атмосфере взорвался астероид ТС3.
Его фрагменты разлетелись по пескам Нубийской пустыни. Было собрано около пятидесяти осколков, которые объединили в коллекцию под названием Аль-Махата ас-Ситта.
По данным ученых, некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении, что говорит о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей.
Ученые предполагают, что погибшая протопланета сформировалась миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.
Напомним, для ученых, и для читателей апокалиптические прогнозы возможного столкновения Земли с космическими объектами стали почти привычными.
И чем больше развиваются космические технологии, тем шире возможности у человечества наблюдения за потенциально опасными объектами. А значит - продолжают множиться страшные рассказы о том, что будет, если эти объекты все-таки не пролетят мимо нашей планеты.
Астрофизики мира в нынешнем году насчитали 800 метеоритов комет и астероидов, которые могут столкнуться с Землею. Все они занесены в специальный реестр. И чем ближе дата возможной "встречи" с ними, тем более пристально человечество следит за поведением этих объектов.
Читайте больше:
Подробности: на США упал метеорит
Украинские военные обеспокоены активизацией российских боевых кораблей в Азовском море.
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Армения может не увидеть Сержа Саргсяна премьер-министром. Против его долголетия на политической арене в Ереване протестуют воинственные "молодые люди".
Сегодня Национальное собрание Кубы выберет преемника Рауля Кастро на посту главы государства. Кому революционное поколение передает эстафету?