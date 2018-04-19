В Солнечной системе нашли следы погибшей планеты

Группа европейских астрономов пришла к выводу, что метеорит Аль-Махата ас-Ситта был частью разрушенной протопланеты.

Исследователи из Германии, Франции и Швейцарии изучила алмазы, обнаруженные внутри метеорита Аль-Махата ас-Ситта. Напомним, в октябре 2008 года на севере Судана в атмосфере взорвался астероид ТС3.

Его фрагменты разлетелись по пескам Нубийской пустыни. Было собрано около пятидесяти осколков, которые объединили в коллекцию под названием Аль-Махата ас-Ситта.

По данным ученых, некоторые примеси, содержащиеся в этих алмазах, могли образоваться только при сверхвысоком давлении, что говорит о том, что кристаллы выросли внутри крупного небесного тела, а не возникли в результате столкновения с Землей.

Ученые предполагают, что погибшая протопланета сформировалась миллиарды лет назад и была размером с Марс или Меркурий.

Напомним, для ученых, и для читателей апокалиптические прогнозы возможного столкновения Земли с космическими объектами стали почти привычными.

И чем больше развиваются космические технологии, тем шире возможности у человечества наблюдения за потенциально опасными объектами. А значит - продолжают множиться страшные рассказы о том, что будет, если эти объекты все-таки не пролетят мимо нашей планеты.

Астрофизики мира в нынешнем году насчитали 800 метеоритов комет и астероидов, которые могут столкнуться с Землею. Все они занесены в специальный реестр. И чем ближе дата возможной "встречи" с ними, тем более пристально человечество следит за поведением этих объектов.

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