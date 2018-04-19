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Источник Правда.Ру

Лебедю подрезали крылья: США запретили въезд русской балерины

Мир

Американское консульство отказало в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.

Лебедю подрезали крылья: США запретили въезд русской балерины. 386082.jpeg

Как пишет Page Six, в понедельник артисты должны были выступить в Нью-Йорке в "Линкольн-центре".

Сообщается, что в выдаче виз им отказали 10 апреля, но сообщили об этом только 18 апреля. 

По данным издания, председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе пояснила, что "это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю почему - кроме того, что они русские. Но это не имеет никакого смысла".

"Это беспокоит. Если вы подумаете об истории балета, даже в худшие (моменты) холодной войны артисты Большого театра приезжали сюда", - отметила организатор гастролей.

Как сообщала "Правда.Ру", с 23 августа была приостановлена процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Таким стал ответ США на сокращение численности сотрудников американских посольств в России.

МИД России объяснил приостановку выдачи россиянам виз в США желанием "вызвать недовольство" граждан возникшими сложностями "якобы из-за сокращения" сотрудников американских представительств.

Сейчас на оформление американской визы Visitor Visa в Москве уйдет около 85 календарных дней. Студенческую визу сделают за 36 дней. Желающим получить другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня. При этом в Киеве и Пекине Visitor Visa сделают за четыре дня, в Тбилиси - за 8 дней, в Астане - за 23 дня.

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Темы сша виза балет
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