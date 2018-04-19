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Источник Правда.Ру

В России создали оружие, "сводящее с ума" беспилотники

Мир

Российские разработчики концерна "Автоматика" (ГК "Ростех") работают над тремя типами оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

В этот список входят переносной "Пищаль", стационарный "Таран" и мобильный "Сапсан". У них примерно одинаковый эффект от воздействия излучением - беспилотники зависают и падают. 

Нновые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействуя на их радиоканалы - управления, навигации и сброса данных, пояснили в концерне.

"Сапсан​" обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах с расстояния более ста километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. 

"Таран" эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно "возводит" над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов. 

"Пищаль" выполнен в виде ружья массой три килограмма. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении.

Разработчики "Автоматики" намерены завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов в течение ближайших месяцев. К концу года начнется их серийное производство.

Напомним, ранее тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk после полета у линии разграничения на Донбассе был замечен курсирующим вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, а также вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.

Другой военный беспилотник, начиненный оружием, был сбит огнем ополченцев города Армянска (Крым). Что характерно, MQ-5B "Hunter", по данным производителя, является вооружённым вариантом беспилотника RQ-5 c авиабомбой Viper Strike. В комплекс входит система автоматизированной посадки ATLND.

А не так давно ПВО России обнаружила украинский БПЛА в небе неподалеку от Брянска. "Нарушение украинским беспилотником российской границы - провокация и попытка втянуть Москву в войну на Украине. Возможно, целью проникновения на российскую территорию был шпионаж, предположил сенатор",- считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

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Темы разработка автоматика беспилотники
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