Вашингтон опасается, что в случае нанесения американскими военными "мгновенного глобального удара" по возможному противнику ракеты будут расценены Россией или Китаем как атака.
Эксперты не исключают, что в такой ситуации эти страны, не успев оценить угрозу, в ответ используют ядерное оружие.
В отчёте исследовательского центра конгресса Соединённых Штатов говорится, что для предотвращения "недопонимания" между Москвой и Вашингтоном предлагается уведомлять РФ о намеченном запуске и поддерживать постоянные контакты между военными двух государств.
"Ракеты данного типа обладают небольшой продолжительностью полёта, что повышает вероятность недоразумений, поскольку у государств остаётся очень мало времени на то, чтобы проанализировать ситуацию, оценить угрозу и отреагировать", - говорится в отчете.
По мнению аналитиков, в подобной ситуации "данные государства могут решить, что единственный оправданный для них вариант ответа - задействовать своё ядерное оружие".
Меры, которые предлагаются Западом для снижения риска "недопонимания" между Россией и США, включают в себя заблаговременное уведомление России о намеченном запуске баллистических ракет с неядерной боеголовкой и использование горячей линии для координации действий.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.
"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.
Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".
*Организация запрещена в России
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