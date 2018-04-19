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Источник Правда.Ру

Крымнаш и Сириянаш: Ялта и Латакия стали побратимами

Мир

В Ялте на IV экономическом форуме стало известно, что этот российский город и сирийская Латакия станут побратимами. На форум прибыли 70 гостей из Сирии, в том числе губернатор Латакии Ибрагим Ходр ас-Салем и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самером аль-Халилем, пишет "РГ".

Крымнаш и Сириянаш: Ялта и Латакия стали побратимами. Крымнаш и Сириянаш: Ялта и Латакия стали побратимами
Фото: официальная страница Ялтинского международного экономического форума в facebook.com

Министр назвал приоритетной задачей сирийской делегации вывод экономических и торговых отношений, связывающих Сирию и Россию, на тот уровень, что есть сейчас между странами в политике. Этому поспособствует как увеличение двустороннего товарооборота, так и увеличение объема инвестиций.

"Исходя из этого, мы рассматриваем наше участие в Ялтинском форуме как отличную возможность наладить рабочие контакты для реализации поставленной цели", — пояснил Самер аль-Халиль.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что Крым будет активно участвовать в развитии экономического сотрудничества с Сирией. "Уверен, наши друзья и коллеги оценят крымское гостеприимство, — добавил Аксенов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что представители парламентов, органов исполнительной власти и бизнесмены более чем из 70 стран мира получили приглашения на IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который проходит 19-21 апреля текущего года.

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов сообщил об этом на четвертом заключительном заседании Программного комитета ЯМЭФ-2018, которое состоялось в Москве 13 марта.

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