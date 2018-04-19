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Источник Правда.Ру

Новейшие фрегаты ВМС Франции опозорились при ударе по Сирии

Мир

Французские ВМС при запуске крылатых ракет MdCN с фрегатов по Сирии столкнулись с непредвиденными проблемами.

Новейшие фрегаты ВМС Франции опозорились при ударе по Сирии. 386071.jpeg

Как пишет l'Opinion, из трех кораблей удар нанести смог лишь один. При этом в восточном Средиземноморье были развернуты фрегаты "Аквитания", "Овернь" и "Лангедок". Именно последний корабль выпустил три ракеты, хотя предполагалось выпустить большее количество боеголовок.

Эксперты отмечают, что первый фрегат не смог выполнить залп, хотя именно он должен был проводить стрельбы. В итоге были выпущены три MdCN, а когда корабли снова оказались готовы к залпам, время, отпущенное коалицией на нанесение удара, закончилось. Упущено оказалось время, отведенное на первый залп.

Французскими ВМС были нанесены 12 ракетных ударов, из которых девять - это авиационные SCALP-EG. Корабельных MdCN должно было быть шесть, также неизвестна судьба еще одного SCALP-EG.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса", - заявил Рудской.

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