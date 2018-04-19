Опровергнуто: русские ЧВК не убивают солдат НАТО из мести

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что информация США о попытках "российских наемников" якобы атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация. Так депутат прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, пишет РИА Новости.

Фото: mil.ru

"Это очередная дезинформация от наших западных коллег. С одной целью только — выставить в данном случае Россию в неприглядном свете", — сказал Красов.

Информацию о столкновении российских и американских солдат подхватил и президент Дональд Трамп, который отметил, что в битве, произошедшей месяц назад, погибло много людей.

Президент США назвал чрезвычайно печальным факт гибели людей в ходе прямого столкновения между американскими и российскими силами в Сирии. Трамп отметил, что сражение было "очень и очень жестким" и произошло в прошлом месяце — то есть в марте.

Вероятнее всего глава Белого дома все же имел в виду столкновение, которое случилось еще в начале февраля.

Ранее сообщалось, что в Сирии появились партизаны, нападающие на американских военных. В Сети всплыли сведения о серии нападений на солдат армии США некоей партизанской группой.

Сообщается, что в результате подрыва двух колонн и нападения на дома в Аш-Шаддади якобы погибли около 15 солдат из США. Согласно данным телеграм-канала WarGonzo, 30 марта на трассе Абъяд-Хасака группы местной самообороны подорвали колонну из шести военных американских джипов. Два были уничтожены. Погибли шесть военных, еще восемь получили ранения различной степени тяжести, заявили его авторы.

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