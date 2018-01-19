Британская студентка повергла в шок профессора, оправдав коммунизм

Британский историк Орландо Файджес пришел к опечалившему его выводу, что преподавание по принципу "морального равенства" заставляет студентов думать о коммунизме в позитивном ключе.

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На подобный вывод его натолкнуло заявление студентки юридического факультета Фионы Лали телеканалу BBC, что из-за "вмешательства Запада" у СССР "не было шанса развиться". Правда, не очень понятно, почему историк сделал столь всеобъемлющий вывод — дело в том, что Фиона Лали возглавляет Марксистское общество в лондонской Школе изучения стран Востока и Африки.

Впрочем, не исключено, что дело еще и в недавно опубликованных результатах социологических опросов, согласно которым британцы в возрасте от 18 до 24 лет склонны видеть большую опасность для мира в крупном бизнесе и ультраправых, чем в коммунистах.

По мнению Фионы Лали, у современной молодежи по сути нет будущего, "мы первое поколение, у которого уровень жизни будет хуже, чем у наших родителей". На возражение ведущего, что капиталистическая система проявила себя более успешно, нежели коммунистическая, студентка ответила, что "с точки зрения истории, я бы сказала, некорректно и несправедливо утверждать, что коммунизм провалился, потому что у него не было шанса развиться".

"Нельзя сказать, что Советскому Союзу позволили развиваться и процветать так, как он мог бы, потому что США и Великобритания принимали активное участие в наступлении на него", — цитирует Лали Daily Mail. Но при этом СССР с его плановой экономикой удалось многого добиться, добавила она.

По мнению мистера Файджеса, который преподает в Университете Лондона, в современных программах слишком много внимания уделяется попыткам придать одинаковый вес противоположным точкам зрения. Потому, полагает он, нельзя уравновешивать преступления Сталина экономическими достижениями СССР того времени, что "то "хорошее", что он сделал, было достигнуто ценой убийств и разрушений таких масштабов, что их нельзя считать "хорошими".

Впрочем, есть основания полагать, что подобная аргументация хорошо знакома Фионе Лали и ее единомышленникам, поскольку ничего нового в ней нет.