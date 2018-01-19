СМИ: российские военные уходят из Африна из-за возможной атаки Турции

19 января российские военнослужащие начали передислокацию на расстояние 17 км от сирийского Африна в связи с тем, что ВС Турции планируют начать операцию против сил курдов.

mil.ru

По данным агентства Anadolu, 170 российских военных с 16.00 местного времени начнут передислокацию на расстояние 17 километров к югу от Африна.

Cообщается, что несколько десятков человек из подразделений российской военной полиции направляются в район населенных пунктов Нубул и Зехра, находящихся под контролем сирийской правительственной армии.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне.

О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Мы предупреждаем руководство Турции - если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», - прокомментировал ситуацию Микдад.