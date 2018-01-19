19 января российские военнослужащие начали передислокацию на расстояние 17 км от сирийского Африна в связи с тем, что ВС Турции планируют начать операцию против сил курдов.
По данным агентства Anadolu, 170 российских военных с 16.00 местного времени начнут передислокацию на расстояние 17 километров к югу от Африна.
Cообщается, что несколько десятков человек из подразделений российской военной полиции направляются в район населенных пунктов Нубул и Зехра, находящихся под контролем сирийской правительственной армии.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне.
О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
«Мы предупреждаем руководство Турции - если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», - прокомментировал ситуацию Микдад.
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