Правительство Германии намерено изучить закон о реинтеграции Донбасса. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.
По его словам, пока "не может быть окончательной оценки". На сегодняшний день контекст закона следующий: "Украина - жертва поддерживаемой России агрессии, и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта".
Напомним, этот документ парламент Украины принял накануне. Закон дает главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
Стоит добавить, что в начале октября Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о "реинтеграции Донбасса" - тот самый, в котором Россия объявлена "агрессором", а Украина снимает с себя всякую ответственность за происходящее на "оккупированных территориях". В первоначальном варианте в законе упоминались минские соглашения, но по настоянию депутатов этот пункт был убран.
Кроме того, проект переименовывает АТО в оборонную операцию и разрешает создание объединенного оперативного штаба управления армией, нацгвардией и прочими военными формированиями под руководством президента Украины как верховного главнокомандующего.
Фактически, законопроект означает официальный отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Во вторник в Раде прямо заявили, что после принятия закона Украина не будет вести переговоры о выборах в ДНР и ЛНР.
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