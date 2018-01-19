"Меняет правила игры": в США рассказали, почему стоит бояться С-400

Американские эксперты назвало российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф" видом вооружений, которое меняет мировые "правила игры".

Как пишет National Interest, на сегодняшний день С-400 превосходят западные аналоги сразу по нескольким параметрам. Эксперты отмечают, что российский образец может запускать сразу несколько зенитных управляемых ракет различной дальности.

При этом американские "Пэтриоты" способны запускать ракеты с дальностью полета только в 96 километров. Авторы National Interest также отмечают превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400.

По словам военного эксперта Карло Коппа, С-400 можно оснастить специальными радарами, предназначенными для поражения современных малозаметных летательных аппаратов, таких как F-22 и F-35.

Отмечается, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, издание пишет об американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уязвимого для С-400.

"Правда.Ру" писала о том, что около десяти стран планируют приобрести в России систему противоракетной обороны С-400. Заявки от зарубежных партнеров подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", - сообщил глава ведомства Дмитрий Шугаев.Одними из первых заявку сделали турецкие военные. Сейчас страны обсуждают детали поставок.

Помимо стоимости системы С-400, которая выгодно отличалась от западных конкурентов, важным фактором для турецкого руководства стало согласие Москвы на частичное производство комплексов в Турции.

Напомним, что военные разработки поставляются в экспортном варианте. А экспортные варианты всегда "облегчены с целью безопасности и сохранения определенных военных секретов". Так, например, в Армению поставлены несколько облегчённые "Искандеры". И в Китай уже поставлены С-400, несмотря на гарантию реверс-инжиниринга и копирования.