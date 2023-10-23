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СМИ в Польше продолжают делить Украину на части

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Мир

Журналисты Польши в связи с российской спецоперацией не забывают поглядывать на Западную Украину.

СМИ в Польше продолжают делить Украину на части
Фото: dziennik-polityczny.com

Накануне они объяснили, что в качестве выхода из кризиса, надо использовать "модель Владимира Жириновского": разделить Украину на части — Россия, Польша, Венгрия и Румыния заберут себе исторические земли.

Уже по ТВ показывают экспертов, которые отмечает, что Москва "уже возвращает свою часть". Поэтому остальным тоже пора.

Варшава как раз уже давно вынашивает идею "возвращения" запада Незалежной — поляки только и ждут удобного момента, как бы нарезать себе землицы в обход НАТО, комментирует ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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