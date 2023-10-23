Компания SOCAR намерена увеличить производственные мощности своего турецкого нефтеперерабатывающего завода "STAR" до 13 миллионов тонн нефти в год. Об этом сообщил глава SOCAR Turkiye, ответственный за переработку нефти и производство нефтехимической продукции, Кянан Мирзаев.
По его словам, завод "STAR" успешно балансирует между небольшими инвестициями и оптимизацией производства, что позволило увеличить объем производства с 10 миллионов до 12 миллионов тонн в год. В следующем году планируется продолжить наращивание производственных мощностей, достигнув еще 1 миллиона тонн в год.
Нефтеперерабатывающий завод STAR обеспечивает 25% внутренних потребностей Турции в нефтепродуктах и в прошлом году продемонстрировал высокий уровень рентабельности. Руководство завода намерено сохранить хорошие показатели и в следующем году.
Завод был запущен в 2018 году и специализируется на переработке нефти различных марок, включая Azeri Light, Kerkuk и Urals. Однако лучшие результаты достигаются при переработке тяжелых сортов нефти, сообщает oilcapital.ru.
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