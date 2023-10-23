Во время акции в поддержку Палестины, которая была организована на территории американского Миннеаполиса (штат Миннесота), автомобиль въехал в толпу людей. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на полицейских.
По информации издания, ДТП произошло в воскресенье, 22 октября. Отмечается, что в пропалестинской акции поучаствовали порядка пяти тысяч граждан. Как пояснили журналисты, некоторые люди решили лечь на дорогу, чтобы изобразить мёртвых палестинцев и почтить их память.
"Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, въехавшем в толпу, один звонивший заявил о звуке выстрела", — сказано в публикации.
Пока не уточняется, есть ли пострадавшие в результате этого инцидента. Водителя машины ещё не арестовали, подчёркивается в материале.
Ранее в Нью-Йорке тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.
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