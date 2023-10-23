Newsweek: автомобиль въехал в толпу людей на пропалестинской акции в США

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Во время акции в поддержку Палестины, которая была организована на территории американского Миннеаполиса (штат Миннесота), автомобиль въехал в толпу людей. Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на полицейских.

Фото: Openverse

По информации издания, ДТП произошло в воскресенье, 22 октября. Отмечается, что в пропалестинской акции поучаствовали порядка пяти тысяч граждан. Как пояснили журналисты, некоторые люди решили лечь на дорогу, чтобы изобразить мёртвых палестинцев и почтить их память.

"Многочисленные свидетели сообщали о транспортном средстве, въехавшем в толпу, один звонивший заявил о звуке выстрела", — сказано в публикации.

Пока не уточняется, есть ли пострадавшие в результате этого инцидента. Водителя машины ещё не арестовали, подчёркивается в материале.

Ранее в Нью-Йорке тысячи человек вышли на улицы, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.