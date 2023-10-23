Япония не теряет надежды заключить мирный договор с Россией по территориальным спорам насчёт Курильских островов, но осуждает Москву за спецоперацию на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, Кисида большую часть доклада критиковал российскую сторону за спецоперацию на Украине, а территориальному "спору" уделил лишь несколько минут.
"Японско-российские отношения находится в тяжёлом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора", — заявил Кисида.
Россия неоднократно подчёркивала, что вопрос территориальной принадлежности курильских островов закрыт, и Москва не намерена к нему возвращаться.
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