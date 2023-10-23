Премьер Японии Кисида осудил Россию за СВО, но сообщил о намерении заключить мир по Курилам

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Япония не теряет надежды заключить мирный договор с Россией по территориальным спорам насчёт Курильских островов, но осуждает Москву за спецоперацию на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Фото: REX/Shutterstock

Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, Кисида большую часть доклада критиковал российскую сторону за спецоперацию на Украине, а территориальному "спору" уделил лишь несколько минут.

"Японско-российские отношения находится в тяжёлом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора", — заявил Кисида.

Россия неоднократно подчёркивала, что вопрос территориальной принадлежности курильских островов закрыт, и Москва не намерена к нему возвращаться.

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