Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер регулярно подвергается нападкам на Западе из-за того, что продолжает поддерживать связи с РФ. Российский лидер Владимир Путин призвал прекратить преследование политика.
Глава государства объяснил, почему от Шрёдера нельзя отдаляться.
"Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", — подчеркнул Путин.
После этого президент РФ ещё раз повторил свои слова на немецком языке, чтобы его смогли услышать в ФРГ, следует из фрагмента передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В сентябре в парламенте Канады выступил 98-летний Ярослав Гунько — бывший военный дивизии СС, состоявшей из украинских националистов. Он был приглашён в честь визита руководителя Украины Владимира Зеленского в страну. Позже канадские власти извинились за допущенную ошибку.
Спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рот принял решение об увольнении после этого инцидента.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.