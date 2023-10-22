Путин на немецком языке осудил нападки на экс-канцлера Германии Шрёдера

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер регулярно подвергается нападкам на Западе из-за того, что продолжает поддерживать связи с РФ. Российский лидер Владимир Путин призвал прекратить преследование политика.

Фото: openverse.org

Глава государства объяснил, почему от Шрёдера нельзя отдаляться.

"Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", — подчеркнул Путин.

После этого президент РФ ещё раз повторил свои слова на немецком языке, чтобы его смогли услышать в ФРГ, следует из фрагмента передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В сентябре в парламенте Канады выступил 98-летний Ярослав Гунько — бывший военный дивизии СС, состоявшей из украинских националистов. Он был приглашён в честь визита руководителя Украины Владимира Зеленского в страну. Позже канадские власти извинились за допущенную ошибку.

Спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рот принял решение об увольнении после этого инцидента.