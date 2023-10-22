В субботу, религиозный лидер американской еврейской общины в Детройте, раввин Саманта Уолл, была жестоко убита неизвестным, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на заявление местных властей.
Ее тело, по данным полиции, было обнаружено в центре города с многочисленными ножевыми ранениями, след крови вел к ее дому.
Саманта Уолл, которой было 40 лет, возглавляла наблюдательный совет одной из синагог в Детройте. Она активно содействовала укреплению отношений между еврейскими и мусульманскими общинами и являлась важным членом команды конгрессвумен Демократической партии Элиссы Слоткин.
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