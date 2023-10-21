Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал восстановить трубопровод "Северный поток — 2"

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в беседе с газетой Berliner Zeitung выразил поддержку вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

Фото: Openverse

Он отметил, что с точки зрения ценовой целесообразности такой шаг был бы разумным. По его мнению, оба газопровода, как "Северный поток", так и "Северный поток — 2", могли бы быть восстановлены, сообщает "Газета.Ru".

Шредер также отметил, что не имеет информации о том, кто несёт ответственность за подрыв газопроводов. При этом он вспомнил о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном в начале прошлого года, о том, что в случае агрессии России в отношении Украины, "Северный поток" не должен быть запущен, и призвал каждого делать свои собственные выводы.

В своем интервью Шредер также признал Крым частью истории России и подчеркнул, что он не притворяется, будто не поддерживает дружественные отношения с президентом Владимиром Путиным.