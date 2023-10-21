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Генпрокурор Польши потребовал защитить право граждан выбирать тип автомобиля

1:01
Мир

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд страны, чтобы оспорить решение Европейского союза о запрете регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, сообщает издание РИА Новости.

Генпрокурор Польши потребовал защитить право граждан выбирать тип автомобиля
Фото: Openverse

В марте этого года Совет ЕС утвердил полное снижение выбросов CO2 для новых автомобилей с 2035 года, фактически запрещая регистрацию новых автомобилей с традиционными двигателями, работающими на бензине или дизеле.

Зебро заявил на брифинге в пятницу:

"Европейский союз хочет отнять у поляков право решать, на каком автомобиле ездить – дизельном, бензиновом".

Он также выразил опасения, что высокие цены на электрические автомобили могут привести к банкротству многих предприятий, что в свою очередь повлечет за собой массовые увольнения среди поляков.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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