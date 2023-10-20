Долг "Укрэнерго" за электричество превысил 1,6 миллиарда долларов

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Владимир Кудрицкий, глава национальной энергетической компании "Укрэнерго", объявил, что общий долг на украинском рынке электрической энергии превысил 60 миллиардов гривен (более 1,6 миллиарда долларов), сообщает издание РИА Новости

Фото: openverse

Он отметил, что участники рынка задолжали компании средства за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. В результате этой ситуации "Укрэнерго" не может полностью выполнять свои финансовые обязательства.

Кудрицкий также подчеркнул, что расчеты по тарифам на электроэнергию в 2024 году уже переданы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Компания ожидает обоснованное решение НКРЭКУ до конца года, чтобы обеспечить свою финансовую стабильность. Вместе с тем, "Укрэнерго" активно работает над сбалансированием своей финансовой ситуации.