Глава военной разведки Эстонии Антс Кивисельг объяснил, что свидетельствует о подготовке к новому наступлению ВС РФ на украинских фронтах
Кивисельг рассказал, что о вероятном наступлении армии РФ говорит активизация российских военных в районах Авдеевки — Марьинки и Купянска — Лимана.
Он отметил, что в летний период ВС РФ предпринимали до 40 атак в день, а сейчас эта цифра возросла до 76.
Ранее сообщалось, что премьер-министра Эстонии Каю Каласс возмутило рукопожатие премьера Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина.
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Украине придётся пойти на серьёзные уступки ради достижения мира.