Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через Евросоюз

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Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, сообщил о своём прибытии в Москву.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Я служил в Закарпатской области, незаконно перешёл границу стран Евросоюза и из стран Евросоюза попал в Москву", — рассказал он РИА Новости.

Из источника стало известно, что бывший начальник осуществлял сбор информации для российских спецслужб на украинской территории.

По словам самого Сырового, он покинул Украину через Венгрию, добрался до границы пешком и получил от местных полицейских 30-дневную визу. Затем он отправился в Будапешт и далее перелетел в Стамбул на самолёте, после чего прибыл в Москву.

Сыровой признал, что был в определённой опасности, так как его могли задержать украинские пограничники, но он был решительно настроен достичь своей цели, пересекая границу любым способом.

"Но у меня была цель: в любом случае любым путём дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился", — подчеркнул Сыровой.

Также он рассказал, что на данный момент его разыскивает Служба безопасности Украины, и начато официальное служебное расследование.