Авианосец США перехватил крылатые ракеты, выпущенные из Йемена по направлению к Израилю

Военный корабль США перехватил ракеты, выпущенные, предположительно, в сторону Израиля.

Фото: mil.ru

Пентагон заявил, что авианосец "Карни" сбил 2-3 ракеты и около 8 БПЛА над Красным морем, а затем выпустил ответные снаряды.

Сообщается, что крылатые ракеты были запущены из Йемена при поддержке Ирана. Отмечается, что ракеты летели "потенциально в сторону Израиля".

Ранее глава Минобороны Израиля пообещал израильским военнослужащим увидеть Газу изнутри.