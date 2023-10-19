Военный корабль США перехватил ракеты, выпущенные, предположительно, в сторону Израиля.
Пентагон заявил, что авианосец "Карни" сбил 2-3 ракеты и около 8 БПЛА над Красным морем, а затем выпустил ответные снаряды.
Сообщается, что крылатые ракеты были запущены из Йемена при поддержке Ирана. Отмечается, что ракеты летели "потенциально в сторону Израиля".
Ранее глава Минобороны Израиля пообещал израильским военнослужащим увидеть Газу изнутри.
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