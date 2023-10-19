Главой пресс-службы Министерства обороны Украины был назначен писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом рассказал лично новоиспечённый глава ведомства.
Как пишут в украинских СМИ, перу Павлюка принадлежат несколько детективных и фантастических произведений. Также новый спикер украинского Минобороны известен как режиссёр документальных фильмов.
До того, как получить должность спикера Минобороны Украины, Павлюк был сотрудником главного управления разведки Министерства обороны страны.
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