Спикером Минобороны Украины стал писатель-фантаст

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Главой пресс-службы Министерства обороны Украины был назначен писатель-фантаст Илларион Павлюк. Об этом рассказал лично новоиспечённый глава ведомства.

Фото: openverse.org

Как пишут в украинских СМИ, перу Павлюка принадлежат несколько детективных и фантастических произведений. Также новый спикер украинского Минобороны известен как режиссёр документальных фильмов.

До того, как получить должность спикера Минобороны Украины, Павлюк был сотрудником главного управления разведки Министерства обороны страны.