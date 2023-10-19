Владимир Зеленский во время телефонных преговоров с Джозефом Байденом поблагодарил американского лидера за ракеты ATACMS.
Президент Украины рассказал, что выразил признательность лидеру США за выполнение оборонных договорённостей.
"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно используют их на поле боя", — объяснил Зеленский.
Ранее Владимир Путин высказался о переданных ВСУ ракетах ATACMS.
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