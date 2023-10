Your browser does not support the audio element.

Вашингтон планирует отдать Израилю большое количество артиллерийских снарядов, которые изначально были приготовлены для Украины. Об этом пишет издание Axios, опирающееся на информацию израильских источников.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.