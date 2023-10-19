Axios: США собираются отдать Израилю тысячи боеприпасов, которые хотели отправить Украине

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Вашингтон планирует отдать Израилю большое количество артиллерийских снарядов, которые изначально были приготовлены для Украины. Об этом пишет издание Axios, опирающееся на информацию израильских источников.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-миллиметровых снарядов, которые были предназначены для Украины", — говорится в материале.

Авторы уточнили, что снаряды, о которых идёт речь, были зарезервированы для Киева несколько месяцев тому назад на американских складах.

Американские чиновники, слова которых приводит издание, отметили, что снаряды, которые вместо Киева получит Израиль, не повлияют на боеспособность украинской армии в её противостоянии с Россией.