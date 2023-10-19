Министр обороны Израиля обратился к военнослужащим: скоро вы увидите Газу изнутри

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Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант пообещал израильским солдатам показать сектор Газа изнутри.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Министр обороны Израиля встретился с военнослужащими израильской армии. Он анонсировал скорую наземную операцию в палестинской автономии.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри", — заявил Галлант, отметив, что скоро будет отдан приказ о наступлении.