Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант пообещал израильским солдатам показать сектор Газа изнутри.
Министр обороны Израиля встретился с военнослужащими израильской армии. Он анонсировал скорую наземную операцию в палестинской автономии.
"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри", — заявил Галлант, отметив, что скоро будет отдан приказ о наступлении.
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